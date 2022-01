Mas de 50 voluntarios juntaron mas de dos camionadas de residuos del arroyo Las Prusianas

Más de 50 voluntarios en representación de la Fundación Co Crear y con el apoyo de entidades y empresas de Humboldt realizaron una limpieza total de elementos que dañan el medio ambiente y además plantaron árboles autóctonos.

La Iniciativa Rios Limpios empieza y se desarrolla como un proyecto que promueve el respeto y cuidado de los rios de nuestro país; la contaminación acuífera que padecen las aguas Argentinas es uno de los problemas mas graves en cuanto a contaminación medioambiental, representando ya no un potencial riesgo para la salud de todos los habitantes, si no que se ha convertido en un riesgo efectivo para todo aquel que consuma dichas aguas.

Frente a una falta de respuesta de las autoridades competentes y formando parte del escenario social que contribuye a la contaminación de dichas aguas, nace la Iniciativa Rios Limpios, como la necesidad de involucrarnos y formar parte de un grupo que ya no elige mirar para otro lado.

"Nuestro proyecto arranca con la limpieza de los márgenes del Río Cululucito con el objeto de generar no sólo conciencia sino también visibilizar la problemática de los desechos en el río. Promovemos el accionar particular porque lo consideramos el motor transformador de nuestra realidad social." Manifestaron en la previa desde Fundación Co Crear e invitando a quienes se quieran sumar además a realizar plantación de árboles autóctonos en la misma jornada de limpieza.