Verónica GEESE: la producción necesita más y mejor energía

Fijate en la factura de la EPE, en la parte de los impuestos que se cobran hay uno que dice FER y es un 1,5%, esa plata que se recauda debe obligatoriamente ir a hacer obras en la zona rural, pero en los últimos años eso no se cumple. (Te dejo las ejecuciones presupuestarias abajo)

En 2019 nosotros usamos todo lo que se recaudó para hacer obras, obviamente faltaba mucho por hacer pero lamentablemente el gobierno de Perotti en estos años no hizo lo que tenía que hacer y hoy vemos las consecuencias en la calidad de servicio que tiene todo el sector rural en nuestro departamento.

Eso que te cobran en la factura es un cargo que se sancionó por ley 13.414, y también hay una comisión en la Cámara de Senadores que tiene que ir viendo qué se hace con esos fondos, supuestamente.

Digo supuestamente porque aunque el presidente de esa comisión es el actual senador Pirola de nuestro departamento, no lo escuchamos reclamar por la plata que no se usa para las obras rurales desde 2020 hasta ahora, menos aún gestionar porque TODAS las obras provinciales están paralizadas hace meses, incluidas las de la EPE.

Puedo mostrar que en mi gestión, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, la plata del FER se usaba para lo que decía la ley, pero después de casi 4 años este gobierno provincial no puede decir lo mismo, por eso es que necesitamos tener una senadora que gestione y reclame para que lo que aportamos todos los meses vuelva en las obras que le hacen tanta falta a los productores del departamento Las Colonias.

VER AQUI 3 FOTOS EXPLICANDO LA REALIDAD