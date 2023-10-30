Patín Club Juv. Unida de Humboldt se destacó en Prov. de Cordoba
EL GRUPO DE PATÍN PARTICIPÓ EN UN COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRAYENDO CONSIGO TODOS LOS PREMIOS Y ADEMAS OBTENIENDO EL PUNTAJE MAS ELEVADO DE LA JORNADA.
MERITO DE NUESTRA PROFESORA CANDELA KARL Y SUS ALUMNAS.
SOLISTA – AZUL OGGIER – 1ER PUESTO
SOLISTA – PRISCILA LUDUEÑA – 3ER PUESTO
CUARTETO – CZARNOWSKI DIANA, MELANI HARTMANN, PRISCILA LUDUEÑA, MARIA OGGIER – 1ER PUESTO
SHOW – AZUL OGGIER, PAOLA MORENO, NATALIA ALBANI, ERICA GATTI, CANDELA KARL, JANINA BOTALI – 3ER PUESTO
INVITADAS ESPECIALES AZUL Y ERICA..
DESDE EL CLUB FELICITAMOS A CADA UNA DE LAS CHICAS POR LA PARTICIPACIÓN Y LOS PREMIOS OBTENIDOS!