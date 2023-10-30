viernes, noviembre 3, 2023
Lo último:
LOCALESNOTICIAS

Patín Club Juv. Unida de Humboldt se destacó en Prov. de Cordoba

Hector Balverdi

EL GRUPO DE PATÍN PARTICIPÓ EN UN COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRAYENDO CONSIGO TODOS LOS PREMIOS Y ADEMAS OBTENIENDO EL PUNTAJE MAS ELEVADO DE LA JORNADA.

MERITO DE NUESTRA PROFESORA CANDELA KARL Y SUS ALUMNAS.

SOLISTA – AZUL OGGIER – 1ER PUESTO

SOLISTA – PRISCILA LUDUEÑA – 3ER PUESTO

CUARTETO – CZARNOWSKI DIANA, MELANI HARTMANN, PRISCILA LUDUEÑA, MARIA OGGIER – 1ER PUESTO

SHOW – AZUL OGGIER, PAOLA MORENO, NATALIA ALBANI, ERICA GATTI, CANDELA KARL, JANINA BOTALI – 3ER PUESTO

INVITADAS ESPECIALES AZUL Y ERICA..

DESDE EL CLUB FELICITAMOS A CADA UNA DE LAS CHICAS POR LA PARTICIPACIÓN Y LOS PREMIOS OBTENIDOS!

También te puede gustar

Desde Humboldt José Zabala representa a Argentina en Chile con sus compañeros, este domingo

Hector Balverdi

AQUI LO QUE MOSTRO EL CORSO DE HUMBOLDT (Ver aqui 177 fotos)

Hector Balverdi

Pirola: “Trabajar juntos por la niñez es prioritario”

Hector Balverdi