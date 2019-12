Los nadadores de aguas abiertas de Juv Unida de Humboldt participaron en Paraná

Y…la natación del CAJU dijo presente en Paraná donde el Río Parana está bajo pero imponente como siempre ahí se animaron los nuestros primera carrera con torpedo qué les dio su trabajo remontarlo atado a su cintura por qué el viento hizo de escollo pero como siempre a puro CORAZÓN con Alma de equipo ahí entre más de 150 nadadores sobre 3.500mtrs entre los 1eros 15 estuvieron los nuestros para el abrazo con sus padres y para decir estamos haciendo historia en aguas abiertas siendo los más chicos en edad…no hubo premios por categoría se los distinguió a todos por igual…seguimos con el trabajo en doble turno y el 12 se viene lo grande 2da fecha río Uruguay en Concepción del Uruguay..Prof Fredy Zimermann







