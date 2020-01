Juventud Unida Humboldt, sábado 1° de Febrero a la hora 17:00.enfrentará a Centro Cultural Aldao en cancha de Unión de Sunchales Copa Federación

VUELVE EL FÚTBOL OFICIAL COPA FEDERACIÓN 2020

El próximo fin de semana dará comienzo una nueva edición de la Copa Federación, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.

Este año, Juventud Unida de Humboldt, con su flamante cuerpo técnico y renovado plantel, será el que represente a la Liga Esperancina.

Día y horario oficial para los partidos de ida de Octavos de Final es: Domingo 2 de Febrero a las 17:00 horas. Pero hasta el miércoles los clubes y ligas pueden modificarlos.

En el caso del partido entre Centro Cultural Aldao, de Colonia Aldao, representante de la Liga Rafaelina y el CAJU, primeramente estaba pactado para el domingo a las 17, pero la policía pidió el cambio de día, ya que el domingo tendrán otro partido en Sunchales, donde se jugará el encuentro.

Así que, oficialmente se anuncia que en cancha de Unión de Sunchales, Centro Cultural Aldao hará las veces de local recibiendo a Juventud Unida, el sábado 1° de Febrero a la hora 17:00.

Fuente https://www.facebook.com/100X100LEF

